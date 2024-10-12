В России создали материал, защищающий беспилотники от огня и перегрева

Специалисты Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" на базе Московского государственного технического университета имени Баумана разработали термостойкий полимер.
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