Генштаб России заявил, что наёмники Запада активно участвуют в боевых действиях в Незалежной.Потери армии противника в ходе русской СВО настолько велики, а кампания по повальной мобилизации всех, кто может передвигаться, настолько провальна, что наёмники в армии врага становятся всё более ощутимой силой.