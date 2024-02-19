В армии Незалежной всё меньше небратьев: За пультами – наёмники НАТО

Генштаб России заявил, что наёмники Запада активно участвуют в боевых действиях в Незалежной.Потери армии противника в ходе русской СВО настолько велики, а кампания по повальной мобилизации всех, кто может передвигаться, настолько провальна, что наёмники в армии врага становятся всё более ощутимой силой.
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