Испытания инновационных систем радиоэлектронной борьбы прошли на полигоне Подмосковья

Испытания инновационных систем радиоэлектронной борьбы провели на подмосковном полигоне. Уникальные разработки «Кулибин-клуба» можно установить на автомобиль или опорный пункт для защиты от беспилотников.
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