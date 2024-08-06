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Испытания инновационных систем радиоэлектронной борьбы прошли на полигоне Подмосковья

Испытания инновационных систем радиоэлектронной борьбы прошли на полигоне Подмосковья

Испытания инновационных систем радиоэлектронной борьбы провели на подмосковном полигоне. Уникальные разработки «Кулибин-клуба» можно установить на автомобиль или опорный пункт для защиты от беспилотников.

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