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"Это будет уже совсем другая война": Лавров рассказал о конфликте с Западом и переговорах по Украине

"Это будет уже совсем другая война": Лавров рассказал о конфликте с Западом и переговорах по Украине

Россия никогда не была инициатором прекращения переговоров по украинскому урегулированию. Об этом 16 сентября в Екатеринбурге заявил глава МИД РФ Сергей Лавров .

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