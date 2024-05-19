Три налёта на Крым и Кубань: Профессор призвал власти не "зевать". "Крупная акция" на стадии завершения

Евгений Сорокин Ну я просто тащусь...! Какие у нас милитаризованные женщины! И писучие! (Есть женщины в русских селеньях...) Нахватались " военно-научных терминов" и давай всех мочить направо и налево! А вглубь взглянуть - это дело второе. Слава Богу, Вы не Министр обороны. Тогда за нами бы точно пришёл писец. За сим, приятно оставаться, с праздником пионерии. Надеюсь, доживём до следующего... Если Вы не возглавите МО. 😀

Natalija Osminina Знание ракет, которые собирается поставить Запад Украине и тех, которые у него, вообще, имеются - лежвт в Интернете. И только идиоты могут не связать дважды два. Суд по всему, Вы из таких. Ни знаний, ни логики. Измельчал мужик нониче.