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Три налёта на Крым и Кубань: Профессор призвал власти не "зевать". "Крупная акция" на стадии завершения

Три налёта на Крым и Кубань: Профессор призвал власти не "зевать". "Крупная акция" на стадии завершения

Минувшей ночью произошла очередная беспрецедентная атака на территории Росси. К сегодняшнему дню зафиксировано три масштабных налёта на Крым и Кубань.

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Комментарии
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Евгений Сорокин
Ну я просто тащусь...!  Какие у нас милитаризованные женщины! И писучие! (Есть женщины в русских селеньях...) Нахватались &quot; военно-научных  терминов&quot; и давай всех мочить направо и налево! А вглубь взглянуть - это дело второе. Слава Богу, Вы не Министр обороны. Тогда за нами бы точно пришёл писец. За сим, приятно оставаться, с праздником пионерии. Надеюсь, доживём до следующего... Если Вы не возглавите МО. 😀
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18 час.
Natalija Osminina
Знание ракет, которые собирается поставить Запад Украине и тех, которые у него, вообще, имеются - лежвт в Интернете. И только идиоты могут не связать дважды два. Суд по всему, Вы  из таких. Ни знаний, ни логики. Измельчал мужик нониче.
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17 час.
Natalija Osminina
А насчет ВГЛУБЬ, то я описала то куда уж глубже, чем копаю я))  Я объяснила, что ждет мир и почему на всех науках.
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15 час.

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