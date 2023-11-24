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Закон, порядок, государство

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В Санкт-Петербурге прошёл сбор руководящего состава медицинской службы ВМФ и конференция по военно-морской медицине

В Санкт-Петербурге прошёл сбор руководящего состава медицинской службы ВМФ и конференция по военно-морской медицине

В ходе мероприятия были заслушаны доклады реализации плана деятельности Главного командования ВМФ и связанных с этим задач медицинского обеспечения, в том числе в период проведения Специальной военной операции.

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