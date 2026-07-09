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Царьград

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Бензину подбирают мини-формат: как спасти топливный рынок

Бензину подбирают мини-формат: как спасти топливный рынок

Топливный кризис заставил власти и автомобилистов искать нестандартные пути выхода.Пока регионы вводят продажу бензина по QR-кодам, на федеральном возвращают старый стандарт "Евро-3" и обсуждают массовое строительство мини-НПЗ.

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