Бензину подбирают мини-формат: как спасти топливный рынок

Топливный кризис заставил власти и автомобилистов искать нестандартные пути выхода.Пока регионы вводят продажу бензина по QR-кодам, на федеральном возвращают старый стандарт "Евро-3" и обсуждают массовое строительство мини-НПЗ.
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