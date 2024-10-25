В США из-за кишечной инфекции подали первый иск к McDonald's

Вспышка заболевания произошла в штате Колорадо, как минимум один человек скончался.В американском штате Колорадо подали первый в истории иск к сети ресторанов быстрого питания McDonald's из-за вспышки кишечной инфекции.
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