Собянин рассказал об участии москвичей в благотворительности

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Участвующие в благотворительных проектах жители Москвы оказывают поддержку детям, пожилым людям, многодетным семьям, участникам СВО, образовательным, научным и экологическим программам, а также бездомным животным.
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