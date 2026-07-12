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Царьград

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Янник Синнер победил Зверева в финале Уимблдона в Лондоне

Янник Синнер победил Зверева в финале Уимблдона в Лондоне

Янник Синнер выиграл у Александра Зверева в финале Уимблдона в Лондоне со счетом 6:7, 7:6, 6:3, 6:4. 15-я встреча теннисистов завершилась победой Синнера, укрепив его доминирование с общей статистикой 11-4.

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