Янник Синнер победил Зверева в финале Уимблдона в Лондоне

Янник Синнер выиграл у Александра Зверева в финале Уимблдона в Лондоне со счетом 6:7, 7:6, 6:3, 6:4. 15-я встреча теннисистов завершилась победой Синнера, укрепив его доминирование с общей статистикой 11-4.
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