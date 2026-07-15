Bitfinex: дальнейшее восстановление Bitcoin будет зависеть от реального спроса

Аналитики криптовалютной биржи Bitfinex считают, что июль традиционно считается благоприятным месяцем для Bitcoin, однако в текущих условиях одной сезонной статистики недостаточно для уверенного роста рынка.
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