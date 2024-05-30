Театр абсурда
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Театр абсурда

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Россия начала ставить огромные вышки высотой с 9-этажный дом вдоль своей границы

Россия начала ставить огромные вышки высотой с 9-этажный дом вдоль своей границы

В разных локациях по всей границе России начали развёртывать комплексы с телескопическими вышками высотой с 9-этажный дом.

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