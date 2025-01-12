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Европа потеряла дар речи: Как в ЕС отреагировали на "агрессию" США

Европа потеряла дар речи: Как в ЕС отреагировали на "агрессию" США

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Комментарии
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Светлана Зуева
👍🤣🤣🤣
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13 час.
СЗ
Светлана Зуева
По ходу,эта чума по своей профессии не доковырялась там где надо......послать ее туда,где ее руки лазили.....дура
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13 час.
Eduard
Ей то что,она там не живет!
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13 час.

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