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СМИ: Правительство РФ может сменить главу Росавиации

СМИ: Правительство РФ может сменить главу Росавиации

Глава Росавиации Александр Нерадько покинет свой пост, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. По данным собеседников издания, руководителем ведомство будет назначен один из заместителей Нерадько.

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