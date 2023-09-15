СМИ: Правительство РФ может сменить главу Росавиации

Глава Росавиации Александр Нерадько покинет свой пост, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. По данным собеседников издания, руководителем ведомство будет назначен один из заместителей Нерадько.
Популярные статьи
- Губернатор ХМАО Комарова назначила директором департамента спорта подчиненную с дипломом США
- Подчиненные замгубернатора ХМАО Ислаева срывают работу правительства по проектировкам бюджета на 2024-2026 годы
- Власти ХМАО решили ликвидировать ещё одну поликлинику, чтобы сократить расходы на здравоохранение
Свежие комментарии