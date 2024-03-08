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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Париж – Ницца». Гонщики проедут 104 км с финишем в подъем первой категории

«Париж – Ницца» 7-й этап Ницца – Мадоне д’Ютель, Франция 104 км Профиль/Карта Начало – 12.35 по московскому времени.

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