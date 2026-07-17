Тысячи россиян вышли на улицы ради Царя

Россияне и иностранцы массово почтили память святых страстотерпцев - императора Николая II и его Августейшей СемьиВ период с 11 по 21 июля в уральской столице проходит XXV Международный фестиваль православной культуры «Царские дни».
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