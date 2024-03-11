Реактивное развитие: как модернизируют «Искандеры» и «Кинжалы»

7,3K прочитали Ракетные комплексы «Искандер» и «Кинжал» необходимо доработать с учетом опыта их применения в СВО — об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, посещая на днях корпорацию «Конструкторское бюро машиностроения» в Коломне.