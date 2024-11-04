Политолог назвал сроки поражения Запада на Украине

Россия в ближайшие два года нанесет поражение Западу на Украине без применения «крайних методов». Об этом 4 ноября заявил научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов на сессии «Договоренность или столкновение? Что скорее разрешит разногласия в эпоху после глобализации» в рамках заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.