Землетрясение в Мьянме: число погибших достигло 1002, пострадали 2376

В Мьянме землетрясение унесло жизни 1002 человек, ранения получили 2376 пострадавших. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, ссылаясь на местные СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Нормальное поведение для большого друга России?": Выходки Алиева - это уже за гранью. Вопрос пора ставить жёстко
- На пороге грандиозного шухера. В порт Одессы массово заходят корабли НАТО. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров
- Мосты взорваны. Град ударов. ВСУ атакуют второй населённый пункт в Белгородчине
Свежие комментарии