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Царьград

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Землетрясение в Мьянме: число погибших достигло 1002, пострадали 2376

Землетрясение в Мьянме: число погибших достигло 1002, пострадали 2376

В Мьянме землетрясение унесло жизни 1002 человек, ранения получили 2376 пострадавших. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, ссылаясь на местные СМИ.

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