Курский депутат рассказал об эвакуации жителей при ударах ВСУ по мостам

Депутат Курской областной думы Алексей Золотарев рассказал, что вместе с помощником он эвакуировал жителей Глушковского района Курской области через реку Сейм после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили мосты там.
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