Позавчера террорист Зеленский объявил, что Украина добилась "очень убедительных результатов дальних ударов в акватории Каспийского моря, направленных на суда, используемые для перевозки военных грузов с участием Ирана".
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