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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Симулятор выживания в мире парящих островов Lost Skies готовится к выходу в ранн...

Симулятор выживания в мире парящих островов Lost Skies готовится к выходу в ранн...

Симулятор выживания в мире парящих островов Lost Skies готовится к выходу в раннем доступе Steam — дата уже установленаРазработчики из студии Bossa совместно с издательством Humble Games определились с датой релиза Lost Skies — кооперативного симулятора выживания в живописном мире расколотых островов.

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