Симулятор выживания в мире парящих островов Lost Skies готовится к выходу в ранн...

Симулятор выживания в мире парящих островов Lost Skies готовится к выходу в раннем доступе Steam — дата уже установленаРазработчики из студии Bossa совместно с издательством Humble Games определились с датой релиза Lost Skies — кооперативного симулятора выживания в живописном мире расколотых островов.