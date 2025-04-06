Симулятор выживания в мире парящих островов Lost Skies готовится к выходу в ранн...

Симулятор выживания в мире парящих островов Lost Skies готовится к выходу в раннем доступе Steam — дата уже установленаРазработчики из студии Bossa совместно с издательством Humble Games определились с датой релиза Lost Skies — кооперативного симулятора выживания в живописном мире расколотых островов.
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