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ВС РФ заняли Пречистовку у Угледара

ВС РФ заняли Пречистовку у Угледара

Российские военные освободили Пречистовку, прорывая фланги обороны ВСУ у Угледара. Морпехи и мотострелки полностью выбили противника из села, которое является важной частью обороны украинской группировки, сообщает ресурс DeepState, работающий на ГУР Минобороны Украины.

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