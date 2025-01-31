Оказывается они давние подруги: Глава Люберец может сесть в тюрьму за связь с таджичкой, которой выдали квартиру

На ХЕР , вместе с подругой , в кишлак - на историческую родину !

Гулька

Купецкую в Казахстан, Самадову с незаконным мужем и всеми детьми в родной кишлак в Таджикистане. Путь далеко не бедный Рахмон сам о свои соплеменниках заботится и квартиры бесплатно раздает...