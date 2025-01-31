Оказывается они давние подруги: Глава Люберец может сесть в тюрьму за связь с таджичкой, которой выдали квартиру

Avia.pro - СМИ История о том, как многодетная "малоимущая" семья вдруг получает роскошную субсидию, а потом оказывается, что глава города — её подруга, напоминает криминальный триллер с элементами абсурда.
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