Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Оказывается они давние подруги: Глава Люберец может сесть в тюрьму за связь с таджичкой, которой выдали квартиру

Оказывается они давние подруги: Глава Люберец может сесть в тюрьму за связь с таджичкой, которой выдали квартиру

Avia.pro - СМИ  История о том, как многодетная "малоимущая" семья вдруг получает роскошную субсидию, а потом оказывается, что глава города — её подруга, напоминает криминальный триллер с элементами абсурда.

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Комментарии
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Юрий Белов
На ХЕР , вместе с подругой , в кишлак - на историческую родину !
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7 час.
Гулька
Купецкую в Казахстан, Самадову с незаконным мужем и всеми детьми в родной кишлак в Таджикистане. Путь далеко не бедный Рахмон сам о свои соплеменниках заботится и квартиры бесплатно раздает...
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7 час.
Людмила Лиханова
НЕТ.Это - преступление, мошенничество  и не только.
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