Суд признал виновными сотрудников газовой службы и собственницу квартиры по делу о взрыве газа в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле в августе 2024 года.
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