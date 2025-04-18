Выявлена удивительная причина потери подвижности сперматозоидов

Американские ученые выяснили, что сперматозоиды реагируют на нагрев, как на сигнал к действию. Главную роль в этом играет белковый канал CatSper — он «включает» движение сперматозоида при температуре выше 33,5 градуса.
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