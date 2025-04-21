Апрельский потоп. Какие улицы оказались под водой из-за проливного дождя в Барнауле

Движение перекрыли на нескольких улицах 21 апреля барнаульские улицы затопили. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, из-за этого оказалось временно ограничено движение транспорта по улице Христенко, в районе пересечения с Павловским трактом.
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