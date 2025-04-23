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Володин: законопроект о льготах при поступлении в вузы для пасынков участников СВО рассмотрим приоритетно

Володин: законопроект о льготах при поступлении в вузы для пасынков участников СВО рассмотрим приоритетно

Госдума планирует в приоритетном порядке рассмотреть законопроект о праве на прием на обучение в вузах за счет государственных средств в пределах отдельной квоты пасынков и падчериц, воспитывающихся в семьях участников специальной военной операции.

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