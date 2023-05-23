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Как же можно не любить такое ЧУДО??? Но и шкодник ужасный! Но мы его любим и всё ему прощаем! Наш Рыжик!
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