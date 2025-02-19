Мама Тимати показала видео с занятий вокалом десятилетней внучки: «Не переживайте, Алиса не будет певицей»

Дети Тимати умны не по годам и талантливы буквально во всем. Десятилетняя Алиса, например, прекрасно говорит на английском, катается на серфе не хуже отца, танцует и ходит в актерскую школу, однако пение звездной наследнице не дается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии