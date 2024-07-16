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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стив Керр о матче с Австралией: «У нас будет много материала для разбора на аналитическом занятии»

За 40 минут американцы позволили сопернику набрать 68 очков в «краске». «Мы позволили сопернику набрать кучу очков за счет открываний в трехсекундную, за счет подборов в нападении.

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