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CNN: Израиль убил Насруллу из-за подготовки им огромных запасов вооружений

CNN: Израиль убил Насруллу из-за подготовки им огромных запасов вооружений

В пресс-службе израильских Вооружённых сил проинформировали о том, ради чего была проведена специальная операция по убийству генерального секретаря действующей на территории Ливана организации «Хезболла» Хасана Насруллы.

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