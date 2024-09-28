CNN: Израиль убил Насруллу из-за подготовки им огромных запасов вооружений

В пресс-службе израильских Вооружённых сил проинформировали о том, ради чего была проведена специальная операция по убийству генерального секретаря действующей на территории Ливана организации «Хезболла» Хасана Насруллы.
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