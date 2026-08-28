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ТАСС: украинские пограничники массово исчезают в «Волчанском котле»

ТАСС: украинские пограничники массово исчезают в «Волчанском котле»

Пограничники из 4-го погранотряда Госпогранслужбы Украины массово исчезают в районах Аниськино, Водяного и Артельного Харьковской области внутри формируемого «Волчанского котла».

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