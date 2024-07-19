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Подозреваемый в грабеже и кражах из супермаркетов в Подольске задержан полицией

Подозреваемый в грабеже и кражах из супермаркетов в Подольске задержан полицией

В Подольске был задержан подозреваемый в грабеже и серии краж из супермаркетов. Как сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова, мужчина был задержан после нескольких месяцев преступной деятельности.

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