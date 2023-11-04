1. Царские методы борьбы с политическими преступниками разительно отличались от советских. Судя по воспоминаниям многих революционеров, по сравнению со сталинским ГУЛАГом царская ссылка была самым настоящим курортом, который шёл им только на пользу.
Как Ленина угнетали в ссылке,Некрасов про наказание кнутом и продажа «Крестов»
Комментарии
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Генрих
К последним абзацам опуса... Если нынешняя власть вообще перестанет привлекать к уголовной ответственности казнокрадов и прочих "крупных предпринимателей" за финансовые преступления, то у нас и преступников не будет и тюрьмы в ТРЦ переоборудуют. По мне, так казнокрадство, коррупция должны наказываться, как за измену Родине... как в Китае.
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1 д.
m
mike
А автор то хохол! Что бы он запел если они бы на украине были?
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1 д.
Валерий Светлый
А проблема-то в том, что все поменялось местами. Клятвопреступники теперь во власти и одели фраки. Законы делают под себя. И не надо сравнивать деградацию феодализма с уникальной молодой социалистической государственностью. Автор жалеет, что феодальная власть не растерзала революционеров на каторге, что позволяла жить в ссылке...Автор явно из тех недобитков, которые в Великую Отечественную стреляли в спины Красной армии, служили с бандеровцами, вырезая национальные меньшинства... Революции и революционеры возникают тогда, когда в обществе лопается раковая опухоль политики старого режима, и востребуется прорыв через гниение в здоровое состояние посредством установления в стране более справедливого строя. Да, СССР пал благодаря изменам и контрам со стороны бюрократии всех видов. Молодая Советская власть не научилась подчинять чиновников народу. "Кадры" решили все за народ и это наша историческая национальная трагедия. Если и сегодня не научимся подчинять бюрократию, так и будем гнить, мешаясь в буржуазной стихии.
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1 д.
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