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Как Ленина угнетали в ссылке,Некрасов про наказание кнутом и продажа «Крестов»

Как Ленина угнетали в ссылке,Некрасов про наказание кнутом и продажа «Крестов»

1. Царские методы борьбы с политическими преступниками разительно отличались от советских. Судя по воспоминаниям многих революционеров, по сравнению со сталинским ГУЛАГом царская ссылка была самым настоящим курортом, который шёл им только на пользу.

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Комментарии
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Генрих
К последним абзацам опуса... Если нынешняя власть вообще перестанет привлекать к уголовной ответственности казнокрадов и прочих &quot;крупных предпринимателей&quot; за финансовые преступления, то у нас и преступников не будет и тюрьмы в ТРЦ переоборудуют. По мне,  так казнокрадство, коррупция должны наказываться, как за измену Родине... как в Китае.
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1 д.
m
mike
А автор то хохол! Что бы он запел если они бы на украине были?
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1 д.
Валерий Светлый
А проблема-то в том, что все поменялось местами. Клятвопреступники теперь во власти и одели фраки. Законы делают под себя. И не надо сравнивать деградацию феодализма с уникальной молодой социалистической государственностью. Автор жалеет, что феодальная власть не растерзала революционеров на каторге, что позволяла жить в ссылке...Автор явно из тех недобитков, которые в Великую Отечественную стреляли в спины Красной армии, служили с бандеровцами, вырезая национальные меньшинства... Революции и революционеры возникают тогда, когда в обществе лопается раковая опухоль политики старого режима, и востребуется прорыв через гниение в здоровое состояние посредством установления в стране более справедливого строя. Да, СССР пал благодаря изменам и контрам со стороны бюрократии всех видов. Молодая Советская власть не научилась подчинять чиновников народу. &quot;Кадры&quot; решили все за народ и это наша историческая национальная трагедия. Если и сегодня не научимся подчинять бюрократию, так и будем гнить, мешаясь в буржуазной стихии.
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1 д.

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