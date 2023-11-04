Как Ленина угнетали в ссылке,Некрасов про наказание кнутом и продажа «Крестов»

К последним абзацам опуса... Если нынешняя власть вообще перестанет привлекать к уголовной ответственности казнокрадов и прочих "крупных предпринимателей" за финансовые преступления, то у нас и преступников не будет и тюрьмы в ТРЦ переоборудуют. По мне, так казнокрадство, коррупция должны наказываться, как за измену Родине... как в Китае.

Валерий Светлый

А проблема-то в том, что все поменялось местами. Клятвопреступники теперь во власти и одели фраки. Законы делают под себя. И не надо сравнивать деградацию феодализма с уникальной молодой социалистической государственностью. Автор жалеет, что феодальная власть не растерзала революционеров на каторге, что позволяла жить в ссылке...Автор явно из тех недобитков, которые в Великую Отечественную стреляли в спины Красной армии, служили с бандеровцами, вырезая национальные меньшинства... Революции и революционеры возникают тогда, когда в обществе лопается раковая опухоль политики старого режима, и востребуется прорыв через гниение в здоровое состояние посредством установления в стране более справедливого строя. Да, СССР пал благодаря изменам и контрам со стороны бюрократии всех видов. Молодая Советская власть не научилась подчинять чиновников народу. "Кадры" решили все за народ и это наша историческая национальная трагедия. Если и сегодня не научимся подчинять бюрократию, так и будем гнить, мешаясь в буржуазной стихии.