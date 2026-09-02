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Звезда «Универа» Алексей Гаврилов снова станет папой: супруга раскрыла секрет

Звезда «Универа» Алексей Гаврилов снова станет папой: супруга раскрыла секрет

Алексей Гаврилов станет отцом в четвертый раз Супруга актера Алексея Гаврилова, баскетболистка Катерина Кейру, объявила о беременности.

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