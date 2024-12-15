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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Барсы» Зорг о 0:1 с «Леганесом»: «Очень сложно понять это. У нас было 20 моментов, но мы не забили»

Об игре  «Это была не лучшая игра. Первой проблемой было отсутствие концентрации в первые пять минут игры.

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