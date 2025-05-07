В Чувашии полицейские совместно с волонтерами «Движения Первых» организовали патриотическую экскурсию для школьников

В преддверии 80-летия Великой Победы и 90-летия образования подразделений по делам несовершеннолетних сотрудники полиции и региональное отделение «Движения Первых организовали экскурсию «Герои Чувашии: от тыла до фронта» для чебоксарских школьников.
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