А вот погодите. Это от какого такого слова производное? От слова кляцать? Ну, зубами? Нет. Может, клистер? Тоже иностранщина.
Кластер
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А вот погодите. Это от какого такого слова производное? От слова кляцать? Ну, зубами? Нет. Может, клистер? Тоже иностранщина.