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  • Evgeny Ku
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Инфляция диктует: Банк России увеличил ключевую ставку

Инфляция диктует: Банк России увеличил ключевую ставку

С 26 июля ключевая ставка Банка России составляет 18%. Решение о её повышении сразу на 2% было принято на заседании […] The post Инфляция диктует: Банк России увеличил ключевую ставку appeared first on Медиакратия.

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Комментарии
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Evgeny Ku
Это не инфляция, а вражина диктует !!!
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