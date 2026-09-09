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В зону СВО поставили миллионы неуязвимых для РЭБ дронов «Князь Вандал»

В зону СВО поставили миллионы неуязвимых для РЭБ дронов «Князь Вандал»

Миллионы оптоволоконных дронов «Князь Вандал Новгородский» поставили в зону СВО с августа 2024 года, сообщил гендиректор НПЦ «Ушкуйник» Алексей Чадаев 9 сентября в интервью ТАСС.

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