Изолированный от средств массовой информации и исключенный из всех новостных повесток, уронивший репутацию политолог Евгений Сатановский решил поделиться своим взглядом на то, что в настоящее время происходит в российских политических коридорах.
Сатановский: Путин совершил настоящий государственный переворот
Комментарии
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Boris Borisov
А как ещё надо унизмть наш МИД, котоый соплежуйствовал , когда у нас американцы отобрали собственность того же Мида , чтож они сидели набрав дерьма в рот !/// А Яша Кедми -гений политлогии.
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17 час.
Галина Малыхина
Перевёртыш
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15 час.
Л
Людмила
Наконец то показал своё гнилое нутро.
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12 час.
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