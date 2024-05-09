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Сатановский: Путин совершил настоящий государственный переворот

Сатановский: Путин совершил настоящий государственный переворот

Изолированный от средств массовой информации и исключенный из всех новостных повесток, уронивший репутацию политолог Евгений Сатановский решил поделиться своим взглядом на то, что в настоящее время происходит в российских политических коридорах.

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Комментарии
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Boris Borisov
А как ещё надо унизмть наш МИД, котоый соплежуйствовал  , когда у нас американцы отобрали собственность того же Мида , чтож  они сидели набрав дерьма в рот !/// А Яша Кедми  -гений политлогии.
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