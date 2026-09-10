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В Барнауле открыли обновленный стадион школы №126

В Барнауле открыли обновленный стадион школы №126

Стадион школы №126 в Ленинском районе Барнаула преобразился. Здесь обновили беговую дорожку, обустроили волейбольную и баскетбольную площадки, уложили специализированное износостойкое покрытие, установили ограждение и современное спортивное оборудование.

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