Разрешение Запада на удары вглубь России не изменило ситуацию на поле боя в пользу Киева. Об этом в колонке, опубликованной киевским антироссийским пропагандистским изданием «Новое время» пишет профессор кафедры международной безопасности британского Бирмингемского университета Стефан Вольф.