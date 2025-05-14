Как использовать длинные выходные на максимум: советы и рекомендации Ирэн ОрлонскаяПравительство России утвердило новое постановление, согласно которому в июне 2025 года будут длинные выходные в честь Дня России.
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