Украинский финал: Зеленский запросил мира без "заморозки"

Глава киевского режима отметил, что Украина не может позволить себе "заморозку" конфликта с Россией.По мнению украинского лидера Владимира Зеленского Незалежная не может позволить себе "заморозку" конфликта.
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