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Украинский финал: Зеленский запросил мира без "заморозки"

Украинский финал: Зеленский запросил мира без "заморозки"

Глава киевского режима отметил, что Украина не может позволить себе "заморозку" конфликта с Россией.По мнению украинского лидера Владимира Зеленского Незалежная не может позволить себе "заморозку" конфликта.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Зеленский указал, что завершать конфликт он согласен лишь на украинских условиях: до последнего из ВСУ. Как и завещал ему дед - Спотыкач!
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17 час.

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