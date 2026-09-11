Russians Boykova and Kozlovsky received an invitation to the Grand Prix stage in Finland

Russian figure skaters Alexandra Boykova and Dmitry Kozlovsky have received an invitation to the Grand Prix of the International Skating Union (ISU) in Helsinki, Sport24 reports.
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