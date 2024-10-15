Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украинцы грозят вырезать «северокорейских рэмбо»

Украинцы грозят вырезать «северокорейских рэмбо»

КНДР фактически включилась в войну на стороне России. С таким заявлением, передает корреспондент «ПолитНавигатора», глава киевского режима Владимир Зеленский, президентские полномочия которого истекли в конце мая.

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Комментарии
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MB
Marina Bubon
ИдиЁты 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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18 час.
ХА
Харченко Александр
Я думаю будет совсем наоборот
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13 час.
Олег Железовский
Рэмбо-это  американский террорист,который убивал северокорейских людей.Но тупые хохлы ничего толком не знают.
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6 час.

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