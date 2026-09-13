Доцент Семеновский: брачный договор не всегда защитит имущество при разводе

Брачный договор позволяет заранее определить судьбу имущества супругов, но не дает абсолютной гарантии защиты состояния при разводе.
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