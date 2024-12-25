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Царьград

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Новое оружие против рака: учёные из России отправили в Москву уникальную установку

Новое оружие против рака: учёные из России отправили в Москву уникальную установку

Установка для лечения рака, разработанная в России, направляется в Москву.Учёные Института ядерной физики СО РАН разработали первую установку в России для бор-нейтронозахватной терапии онкологических заболеваний.

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